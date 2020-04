Anzio, in casa 34 chili di hashish e cocaina da vendere sulle piazze di spaccio: arrestato 44enne (Di martedì 21 aprile 2020) Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 34 chili di droga. Portato in carcere a Velletri, dovrà adesso rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri indagano ora sul giro di narcotraffico che potrebbe esserci dietro il 44enne. Leggi su fanpage Ostia - escono di casa per… rubare rame : arrestati e sanzionati 2 ladri d’oro rosso

Coronavirus - weekend di Pasqua a casa : sanzionato il 5% dei controllati

Coronavirus - gli italiani sono rimasti a casa. Su 795.000 controllati nel weekend - sanzioni solo per il cinque per cento (Di martedì 21 aprile 2020) Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 34di droga. Portato in carcere a Velletri, dovrà adesso rispondere dell'accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I carabinieri indagano ora sul giro di narcotraffico che potrebbe esserci dietro il 44enne.

ilfaroonline : Anzio, nasconde in casa trenta chili di hashish: arrestato - ilfaroonline : Nucleo per pazienti Covid-19 a Anzio, sopralluogo della Regione Lazio alla Casa di Cura Villa dei Pini… - Marty_Loca80 : @maurocattacin Anzio impossibile,ho casa li vicino,non puo essere. - ilfaroonline : Anzio, maxi fornitura di prodotti igienizzanti per la casa per le famiglie in difficoltà - ilClandestinoTW : La Npm dona beni di prima necessità alla Casa di accoglienza di Anzio -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio casa Anzio, nasconde in casa trenta chili di hashish: arrestato IlFaroOnline.it Anzio, in casa 34 chili di hashish e cocaina da vendere sulle piazze di spaccio: arrestato 44enne

Trovato con 34kg di droga in casa, arrestato Il 44enne è stato portato nel carcere di Velletri, l'accusa è di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini sono ora in corso per ...

Nessun reparto Covid a Villa dei Pini, il sindaco: 'Grazie al gruppo che ha saputo cogliere lo stato di preoccupazione dei cittadini

Nonostante gli investimenti fatti, Villa Benedetta Group che gestisce la Casa di Cura Villa dei Pini di Anzio , ieri ha ritirato la disponibilità ad ospitare un nucleo per 40 pazienti Covid-19 , ...

Trovato con 34kg di droga in casa, arrestato Il 44enne è stato portato nel carcere di Velletri, l'accusa è di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini sono ora in corso per ...Nonostante gli investimenti fatti, Villa Benedetta Group che gestisce la Casa di Cura Villa dei Pini di Anzio , ieri ha ritirato la disponibilità ad ospitare un nucleo per 40 pazienti Covid-19 , ...