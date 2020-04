Alessandro Borghese: "I ristoranti riapriranno, ma il governo deve darci regole precise per capire come fare" (Di martedì 21 aprile 2020) “Ho 60 persone in cassa integrazione, ma non posso permettermi di abbattermi per rispetto verso le loro famiglie. Sono convinto, che quanto si ritornerà alla normalità ai ristoranti, occorrerà prenotare con anticipo, torneremo a fare la fila in taluni posti, tanto sarà il desiderio delle persone di concedersi una cena fuori casa. Non mi preoccupano quelli di livello o stellati che hanno già postazioni non ravvicinate, ma le trattorie, quelli a conduzione familiare, i posti dove ci si recava ogni sera per stare in compagnia, sarà più difficoltoso osservare il distanziamento”.In tempi di Coronavirus e di ristoranti ancora chiusi (si attendono le decisioni per la fase 2), può sembrare inopportuno andare in onda con un programma di cucina, ma Alessandro Borghese chef amatissimo dal pubblico tv va detto è ... Leggi su huffingtonpost 4 Ristoranti - al via la nuova stagione. Alessandro Borghese a Blogo : "Da Netflix ad Amazon - le offerte ci sono. Ma io sono un uomo Sky"

4 Ristoranti - al via una nuova stagione. Alessandro Borghese a Blogo : "Da Netflix ad Amazon - le offerte ci sono. Ma io sono un uomo Sky"

Alessandro Borghese - 4 ristoranti : in onda le nuove puntate dal 23 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) “Ho 60 persone in cassa integrazione, ma non posso permettermi di abbattermi per rispetto verso le loro famiglie. Sono convinto, che quanto si ritornerà alla normalità ai, occorrerà prenotare con anticipo, torneremo a fare la fila in taluni posti, tanto sarà il desiderio delle persone di concedersi una cena fuori casa. Non mi preoccupano quelli di livello o stellati che hanno già postazioni non ravvicinate, ma le trattorie, quelli a conduzione familiare, i posti dove ci si recava ogni sera per stare in compagnia, sarà più difficoltoso osservare il distanziamento”.In tempi di Coronavirus e diancora chiusi (si attendono le decisioni per la fase 2), può sembrare inopportuno andare in onda con un programma di cucina, machef amatissimo dal pubblico tv va detto è ...

foodaffairs_it : Si riaccende la 'Borghese-mania' in tv. Al via nuovi episodi di 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti' in prima tv asso… - OnTvNews1 : Torna #4Ristoranti di #AlessandroBorghese. Si parte con #Venezia. Il celebre chef ha parlato anche dello stato dell… - __Towanda : Hey Alessandro Borghese ci guardiamo Matrimonio all’Italiana sul lettone mentre mi coccoli aspettando che si cuocia… - tvblogit : 4 Ristoranti, al via la nuova stagione. Alessandro Borghese a Blogo: 'Da Netflix ad Amazon, le offerte ci sono. Ma… - Notiziedi_it : Alessandro Borghese: “Per i ristoranti la ripresa sarà forte, ma il governo dia regole precise”… -