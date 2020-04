«X Factor 2020»: così il talent show di Sky Uno riparte dal #noicisiamo (Di lunedì 20 aprile 2020) Il mondo cambia e X Factor si adegua. Non si ferma, ma decide di ripartire da zero, di guardare al futuro con positività e coscienza. La nuova edizione, la quattordicesima, non risponderà più all’hashtag #XF14 come da prassi, ma #XF2020, proprio per comunicare la ripartenza, concentrando tutta l’attenzione sugli aspiranti concorrenti, testimoni di un periodo storico senza precedenti, spartiacque tra il prima e il dopo, tra il pre e il post Covid-19. Se c’è una cosa che ci hanno insegnato eventi eccezionali come One World Together at Home e Musica che unisce è che la musica, in tempi di pandemia, diventa più forte, ergendosi a strumento di coesione e di condivisione anche a distanza. Un mantra che il talent show di Sky Uno porta avanti costruendo le fondamenta della nuova edizione giorno dopo giorno. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1252175176948563970 Leggi su vanityfair #XF2020 - al via i precating della nuova edizione di X Factor : cos’è e come partecipare

‘X Factor 2020’ - al via i casting per la nuova edizione : ecco come si stanno svolgendo

X Factor 2020 : al via i precasting da casa (Di lunedì 20 aprile 2020) Il mondo cambia e X Factor si adegua. Non si ferma, ma decide di ripartire da zero, di guardare al futuro con positività e coscienza. La nuova edizione, la quattordicesima, non risponderà più all’hashtag #XF14 come da prassi, ma #XF2020, proprio per comunicare la ripartenza, concentrando tutta l’attenzione sugli aspiranti concorrenti, testimoni di un periodo storico senza precedenti, spartiacque tra il prima e il dopo, tra il pre e il post Covid-19. Se c’è una cosa che ci hanno insegnato eventi eccezionali come One World Together at Home e Musica che unisce è che la musica, in tempi di pandemia, diventa più forte, ergendosi a strumento di coesione e di condivisione anche a distanza. Un mantra che il talent show di Sky Uno porta avanti costruendo le fondamenta della nuova edizione giorno dopo giorno. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1252175176948563970

XFactor_Italia : Cosa hanno in comune le BLACKPINK, @taylorswift13 e la @rosalia? Sono tra le new entries nella playlist… - neilthom7948 : First day 'growth factor' is negative. #coronavirus, la mappa aggiornata dei contagi in Italia, divisi per regioni… - MarioManca : #XF2020: così il talent show di Sky Uno riparte dal #noicisiamo: - soundsblogit : X Factor 2020, precasting aperti e molte le iscrizioni #NoiCiSiamo - AndreaFaustiniF : RT @FMDBlog: #INTERVISTA ad #AndreaFaustini: Uscito da poco con #Voices, abbiamo incontrato @AndreaFaustini1 che ha parlato di tutto, della… -