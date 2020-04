Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

Leggi su agi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Arnaldo 'Jess' Gesmundo, uno dei sette 'uomini d'oro' della 'rapina del secolo' a Milano. Assaltarono un furgone con 500 milioni in titoli e 115 in banconote da 5 e 10mila lire. Non un colpo esploso, solo uno della banda che fa 'ta-ta.ta' con la bocca imitando un mitra che spara. "Col mitro comandi, è quando non ce l'hai che devi essere forte". Era il ...