Sussidio a favore dei figli riconosciuti da un solo genitore | le linee guida

Il Comune di Benevento, capofila dell'Ambito Territoriale B1 (comprendente i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio), comunica che è in pubblicazione il "Rende Noto Concessione Sussidio economico a favore dei figli riconosciuti da un solo genitore – Ex ONMI"- Art. 56 commi 1,2 della Legge 11/2007 modificato dall'art.7 della L.R. n. 23 del 28/07/2017, "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" – Cod. Nom. C10 bis. Il modulo di domanda, con il relativo Rende Noto e il Regolamento per l'erogazione dei contributi economici diretti e indiretti Ambito territoriale B1, è scaricabile dagli Albi Pretori dei Comuni dell'Ambito B1 (Arpaise, Apollosa, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio), sui rispettivi siti ...

Il Comune di Benevento – Capofila dell’Ambito Territoriale B1 (comprendente i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio), comunica che è in pubblicazione il “Rende Noto ...

