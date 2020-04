Strage in Canada | uno uomo apre fuoco e uccide almeno 16 persone

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 20 aprile 2020) Unarmato ha fatto unaine il Paese è attualmente sotto shock. Il killer, travestito da agente di polizia, ha ucciso16, tra cui una poliziotta, nell’arco di 12 ore in un’azione iniziata sabato notte in una zona rurale della Nova Scotia, sulla costa atlantica del Paese. Si tratta del peggior massacro di questo tipo che ilabbia mai conosciuto. La polizia ha riferito che il 51enne, un odontotecnico secondo i media, è stato ucciso nel corso del suo arresto dopo una vasta caccia all'di una dozzina di ore in tutta la provincia orientale dal. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’sia stato ucciso dagli agenti o si sia tolto la vita. Il premier Justin Trudeau si è detto “addolorato dopo avere appreso della violenza senza senso avvenuta in Nova Scotia”.caption ...