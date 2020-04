Storia di un grande campione del passato | la carriera di Alvaro Recoba

Leggi su 90min

(Di lunedì 20 aprile 2020) Di solito, nel calcio i giocatori più amati dai tifosi sono quelli che in campo danno sempre tutto e che mantengono performances costantemente positive indipendentemente dal ​rendimento generale della squadra, un esempio lampante di questo tipo di calciatore è l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti. A volte però anche alcuni giocatori talentuosi ma discontinui possono entrare nel cuore dei tifosi per via della loro genialità solo a sprazzi che li rende quasi degli "eroi romantici", rimanendo...