​Steve Mvoue, il gioiello africano che studia Pogba: l'Inter si iscrive alla corsa (Di lunedì 20 aprile 2020) ​Steve Mvoue è uno degli ultimi gioielli del calcio africano. Il giovane centrocampista classe 2000 in forza all'Azur Star Yaoundé è pronto ad iniziare la sua avventura europea, ma a partire dalla prossima stagione: il baby camerunense comincerà dal Tolosa, club con cui ha deciso di firmare il suo primo contratto da pro nonostante il corteggiamento di Psg e Monaco. L'ufficialità è arrivata lo scorso febbraio, quando Mvoue ha festeggiato il suo 18esimo compleanno. Ma per ora continuerà a...

