Muore dissanguato durante una lite, aperta una indagine (Di lunedì 20 aprile 2020) La procura di Piacenza ha aperto una indagine sulla morte di un ragazzo di 28 anni. Si è reciso un vaso sanguigno dopo aver dato un calcio a una porta a vetri. Stava litigando con la sua ragazza. Una morte con dei contorni misteriosi, e che ora è accompagnata anche da una indagine appena aperta. … L'articolo Muore dissanguato durante una lite, aperta una indagine proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro : muore dissanguato

news24_city : Calcio alla vetrata per rabbia: infermiere salentino muore dissanguato nel piacentino
LimeMagazineU : Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro: muore dissanguato
LaGazzettaWeb : Piacenza, un calcio alla vetrata per rabbia: infermiere salentino muore dissanguato