Litiga col vicino e getta acido sui figli di 9 e 3 anni | denunciata

(Di lunedì 20 aprile 2020) La donna ha usato uno sgorgante per wc composto al 98 per cento disolforico. I due bambini hanno riportato ustioni e sono in ospedale Segui su affaritaliani.it

Scoppia una lite in strada San Marco tra vicini, la donna afferra una bottiglietta di sgorgante per wc per difendersi ma il liquido colpisce i bambini e li ustiona VIGEVANO. Una lite per futili motivi ...Vigevno (Pavia), 19 aprile 2020 -Nella lite tra due famiglie, in un caseggiato di strada San Marco a Vigevano, ci sono andati di mezzo i bambini: un maschietto di 9 anni e una femminuccia di appena 3 ...