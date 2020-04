Lazio: 60 positivi in più, 8 decessi e 8 guarigioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – Nel Lazio sono 60 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus. Otto i decessi, 8 i pazienti guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 17.647. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Oggi registriamo un dato di 60 casi di positivita’ in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che e’ in frenata all’1%- ha spiegato D’Amato- Una giornata simbolica: proprio oggi quando vengono dimessi, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, la coppia dei coniugi di Wuhan, registriamo il dato piu’ basso dal 12 marzo. Non dobbiamo ora vanificare gli sforzi, e’ il ... Leggi su romadailynews Coronavirus : Roma - 23 nuovi contagi. Nel Lazio 60 positivi. D'Amato : «Dati più bassi da oltre un mese»

