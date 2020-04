Il nuovo Assassin' s Creed presenterà elementi soprannaturali? Un rumor suggerisce

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Di recente, abbiamo ricevuto molte indiscrezioni per il prossimo titolo di'sche dovrebbe uscire quest'anno. A quanto pare continuano ad emergere nuovi interessanti, questa volta da un utente Twitter di nome j0nathan. Ecco un breve riassunto di ciò che ha detto nei suoi tweet.Il tanto attesocapitolo di'snon si chiamerà, come in questo periodo veniva soprannominato, Ragnarok o Kingdom. La lama celata farà ritorno, così come lo scudo e il personaggio principale del gioco sarà una donna (ma i giocatori potranno comunque scegliere la versione maschile). Il suo nome non sarà "Jora", la Scandinavia non sarà l'unica ambientazione presente e conterrà molti.Ulteriori dettagli indicano che il gioco avrà molti piùRPG degli altri capitoli e non ...