Il fondo del barile (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è chi, vedendola arrivare, l’ha definita la “Pearl Harbor dell’energia”. Il collasso della domanda di petrolio provocata dall’epidemia e dai lockdown in tutto il mondo ha innescato un crollo storico del prezzo sul Wti (il marker per i produttori Usa), del -39%, portandolo ai minimi dal 1998. Un barile viene scambiato a soli undici dollari. In Texas, alcuni acquirenti sono arrivati ad offrire anche due soli dollari per barile, secondo quanto riportato da Bloomberg. La ragione di un tracollo così disastroso è semplice: non si sa più dove metterlo. Le scorte sono al massimo, le aree di stoccaggio sono a un passo dalla saturazione, e le probabilità che il prezzo possa arrivare in territorio negativo, con produttori disposti a pagare pur di disfarsene, si fanno sempre più alte. Anche il Brent cala ma rimane ... Leggi su huffingtonpost La Finlandia non si fida dell'Italia : no al fondo Ue anti-disoccupazione

La Finlandia non si fida dell'Italia : no al fondo Ue anti-disoccupazione

Coronavirus - ecco come chiedere la sospensione del mutuo e accedere al fondo di solidarietà (Di lunedì 20 aprile 2020) C’è chi, vedendola arrivare, l’ha definita la “Pearl Harbor dell’energia”. Il collasso della domanda di petrolio provocata dall’epidemia e dai lockdown in tutto il mondo ha innescato un crollo storico del prezzo sul Wti (il marker per i produttori Usa), del -39%, portandolo ai minimi dal 1998. Unviene scambiato a soli undici dollari. In Texas, alcuni acquirenti sono arrivati ad offrire anche due soli dollari per, secondo quanto riportato da Bloomberg. La ragione di un tracollo così disastroso è semplice: non si sa più dove metterlo. Le scorte sono al massimo, le aree di stoccaggio sono a un passo dalla saturazione, e le probabilità che il prezzo possa arrivare in territorio negativo, con produttori disposti a pagare pur di disfarsene, si fanno sempre più alte. Anche il Brent cala ma rimane ...

caritas_milano : #CoronarVirusItalia Caritas Ambrosiana destina 700 mila euro per le famiglie che non arrivano più a fine mese. Il… - ricpuglisi : L'errore di molti grillini nell'essere contrari 'senza se e senza ma' all'uso del fondo Salva Stati MES per spese s… - carlaruocco1 : Col Decreto #CuraItalia è stata ampliata la platea di beneficiari del Fondo di Solidarietà che consente ai titolari… - robydematteo : Grazie alla #Schoolofmanagement del Politecnico di Milano per l'invito a partecipare alla maratona live 'La finanza… - Soldan56 : RT @HuffPostItalia: Il fondo del barile -

Ultime Notizie dalla rete : fondo del Petrolio WTI: fondo del barile in area 11$? Money.it Commercialisti: il Fondo di garanzia per le Pmi sostiene solo il 41,36% delle potenziali richieste

le risorse aggiuntive stanziate dal Governo sul Fondo "pari a 1.729 milioni di euro, infatti, non sarebbero sufficienti a coprire nemmeno la metà delle potenziali richieste di finanziamenti garantiti ...

Bonus professionisti, 455 mila sos. Effetto coronavirus sulla ex «casta»

«Dopo aver prorogato la sospensione dei versamenti sino al 31ottobre, con questa iniziativa — continua Anedda, — puntiamo a supportare l’accesso al credito dei colleghi in difficoltà, garantendo loro ...

le risorse aggiuntive stanziate dal Governo sul Fondo "pari a 1.729 milioni di euro, infatti, non sarebbero sufficienti a coprire nemmeno la metà delle potenziali richieste di finanziamenti garantiti ...«Dopo aver prorogato la sospensione dei versamenti sino al 31ottobre, con questa iniziativa — continua Anedda, — puntiamo a supportare l’accesso al credito dei colleghi in difficoltà, garantendo loro ...