Idea Galliani per il 2021: «Serie A con due gironi da 10 squadre» (Di lunedì 20 aprile 2020) Torna a parlare Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza ha rilasciato un’intervista a Il Giornale nella quale ha detto la sua sulla ripresa dell’attività calcistica: «Piano, non è ancora sicuro: ci sarà bisogno del parere della comunità scientifica e dell’ok del Governo e comunque stiamo parlando di riprendere gli allenamenti, a porte chiuse, il 4 … L'articolo Idea Galliani per il 2021: «Serie A con due gironi da 10 squadre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Galliani propone una Serie A a 22 squadre - una B a 21 o 22 ed ha una idea anche per la Champions

IBRAHIMOVIC AL MONZA? / Galliani - pazza idea Zlatan : certi amori non finiscono... (Di lunedì 20 aprile 2020) Torna a parlare Adriano. L’amministratore delegato del Monza ha rilasciato un’intervista a Il Giornale nella quale ha detto la sua sulla ripresa dell’attività calcistica: «Piano, non è ancora sicuro: ci sarà bisogno del parere della comunità scientifica e dell’ok del Governo e comunque stiamo parlando di riprendere gli allenamenti, a porte chiuse, il 4 … L'articoloper il: «A con dueda 10» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: #Galliani, un'idea per il 2021: «#SerieA con due gironi da 10 squadre» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Idea Galliani per il 2021: «Serie A con due gironi da 10 squadre»: Torna a parlare Adriano Gal… - CalcioFinanza : #Galliani, un'idea per il 2021: «#SerieA con due gironi da 10 squadre» - ParmaLiveTweet : Galliani: 'Campionati su anno solare unica soluzione. Avanti così fino a Qatar 2022': In una intervista concessa a… - ranieroscarponi : @m_crosetti @PoliticaPerJedi L'idea di Galliani però potrebbe funzionare ..lui dice a settembre si fa la preparazio… -