Final Fantasy 7 Remake: Come ottenere le Tecniche dei nemici (Di lunedì 20 aprile 2020) Se state giocando a Final Fantasy 7 Remake vi tornerà utile sapere Come ottenere le Tecniche dei nemici. Ebbene si, alcuni nemici vi permetteranno di ottenere delle Tecniche di combattimento da utilizzare a vostro vantaggio. Prima di proseguire avete già letto la Recensione di Final Fantasy 7 Remake? Come ottenere le Tecniche di combattimento in Final Fantasy 7 Remake I nemici non rilasceranno le Tecniche di combattimento se prima di tutto non avrete equipaggiato l’apposita materia, ottenibile da Chadley tra il Capitolo 13 e Capitolo 14. Una volta completata la sua richiesta potrete acquistare la materia al costo di 100 guil, una volta equipaggiata avrete modo di ottenere le Tecniche da alcuni nemici. Non dimenticate di consultare il nostro articolo Final Fantasy 7 Remake: Trucchi e Soluzioni – Tutte le Guide e Strategie per tutte le ... Leggi su gamerbrain Cancelli drago in Final Fantasy 7 Remake : la guida per aprirli tutti

