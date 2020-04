"Doppi turni per le scuole e negozi aperti la sera”. L'idea di Sala per la riapertura (Di lunedì 20 aprile 2020) “Stiamo lavorando a un piano per la riapertura che presenteremo settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni”, dice in un'intervista al Corriere della Sera il sindaco di Milano Beppe Sala. E le condizioni a cui pensa sono, come prima cosa “mettere in sicurezza il trasporto pubblico con un sistema che controlla gli ingressi nelle stazioni del metrò e li blocca quando si supera un certo numero”. “Sul pavimento delle carrozze disegneremo dei cerchi per garantire la distanza”, precisa Sala, che però avverte: “Questo però ridurrà al 30 per cento la capienza nelle ore di punta”. Tuttavia Sala il “dunque” lo mette a fuoco dicendo che “se il commercio non si mette d'accordo sullo scaglionare gli orari dei negozi, se il ministero dell'Istruzione non regola gli orari delle lezioni, ... Leggi su agi Coronavirus - come sarà la Fase 2 a Milano : “Doppi turni a scuola e negozi aperti la sera”

Scuola - la ministra Azzolina : non riapriamo a maggio. Niente doppi turni a settembre

Azzolina : riapertura delle scuole? Non a maggio - troppi morti. A settembre niente doppi turni (Di lunedì 20 aprile 2020) “Stiamo lavorando a un piano per la riapertura che presenteremo settimana prossima, ma per riaprire sono necessarie tre condizioni”, dice in un'intervista al Corriere della Sera il sindaco di Milano Beppe. E le condizioni a cui pensa sono, come prima cosa “mettere in sicurezza il trasporto pubblico con un sistema che controlla gli ingressi nelle stazioni del metrò e li blocca quando si supera un certo numero”. “Sul pavimento delle carrozze disegneremo dei cerchi per garantire la distanza”, precisa, che però avverte: “Questo però ridurrà al 30 per cento la capienza nelle ore di punta”. Tuttaviail “dunque” lo mette a fuoco dicendo che “se il commercio non si mette d'accordo sullo scaglionare gli orari dei, se il ministero dell'Istruzione non regola gli orari delle lezioni, ...

AzzolinaLucia : A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500… - UnioneSarda : La #Milano che sarà, #Sala: 'Ingressi controllati nelle metro, a scuola doppi turni' - susinamorta : I doppi turni nelle #scuole. Ok, come li sincronizzi con gli orari delle #fabbriche? - FabioQuellaltro : @lasorelladikarl Tu ce li vedi gli insegnanti fare i doppi turni? Il focus è sul docente, mai sull'utente... anni d… - la_kuzzo : RT @StefaniaCarini: Qualche idea in più, meno male -Sala: «Doppi turni per le scuole, scuola estiva e negozi aperti la sera» -