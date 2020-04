Dalla mitica Ursula Andress all’inutile Ursula von der Layen: l’ironia graffiante di Buttafuoco (audio) (Di lunedì 20 aprile 2020) Esilarante “salamino” di Pietrangelo Buttafuoco al Mix delle Cinque di Giovanni Minoli, su Radio 1. Il giornalista e scrittore ci riporta ai “bei tempi andati” in cui l’Ursula che occupava i pensieri balneari degli italiani (e non solo) era la Andress versione Bond Girl, che usciva dalle acque del mare “pugnale sulla coscia”. Oggi, invece, l’Ursula che ci tocca è la von der Leyen con i suoi avvertimenti a non pensarci proprio al mare e alle vacanze estive, che tanto gli stabilimenti resteranno chiusi. “Resta solo la licenza di uccidere” Tra intermezzi musicali anni ’60 stile Abbronzatissima e citazioni cinematografiche di Totò, però Buttafuoco ci ricorda che l’ingegno italiano una soluzione l’ha già trovata: i cubotti di plexiglass. “Idea fulminante: non circola ... Leggi su secoloditalia Milano-Sanremo 2020 - il Poggio è salvo! La corsa passerà dalla mitica salita conclusiva - strade sistemate (Di lunedì 20 aprile 2020) Esilarante “salamino” di Pietrangelo Buttafuoco al Mix delle Cinque di Giovanni Minoli, su Radio 1. Il giornalista e scrittore ci riporta ai “bei tempi andati” in cui l’che occupava i pensieri balneari degli italiani (e non solo) era laversione Bond Girl, che usciva dalle acque del mare “pugnale sulla coscia”. Oggi, invece, l’che ci tocca è la von der Leyen con i suoi avvertimenti a non pensarci proprio al mare e alle vacanze estive, che tanto gli stabilimenti resteranno chiusi. “Resta solo la licenza di uccidere” Tra intermezzi musicali anni ’60 stile Abbronzatissima e citazioni cinematografiche di Totò, però Buttafuoco ci ricorda che l’ingegno italiano una soluzione l’ha già trovata: i cubotti di plexiglass. “Idea fulminante: non circola ...

zazoomblog : Dalla mitica Ursula Andress all’inutile Ursula von der Layen: l’ironia graffiante di Buttafuoco (audio) - #Dalla… - UscIta2020 : RT @SecolodItalia1: Dalla mitica Ursula Andress all’inutile Ursula von der Layen: l’ironia graffiante di Buttafuoco (audio) - SecolodItalia1 : Dalla mitica Ursula Andress all’inutile Ursula von der Layen: l’ironia graffiante di Buttafuoco (audio)… - AntonioCamera68 : @pisto_gol @YouTube La mitica telecapodistria, anche se per me lo era già fin dalla meta degli anni '70 dove era la… - ikegolfer : #gruber dimentichina....adesso non ricorda più chi erano i politici e i giornalisti che inneggiavano all’involtino… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla mitica 25 aprile. La “mitica” Divisione Garibaldi in Jugoslavia giornalelavoce Decameron granata – Amarcord allenatori: “Conservo ancora l’autografo del Mondo”

Tra gioie e dolori, negli anni successivi seguirono tante altre domeniche allo stadio, con zii, cugini, il mitico Cagliari di Gigi Riva, La Lazio di Chinaglia sotto un acquazzone senza precedenti che ...

Dalla Spal in campo ai successi come mister

Caciagli resta e resterà per sempre figura mitica ed amatissima. Il paradosso è che un allenatore della sua caratura ... guidò la Spal – ovviamente non più di Mazza – a due consecutive ed esaltanti ...

Tra gioie e dolori, negli anni successivi seguirono tante altre domeniche allo stadio, con zii, cugini, il mitico Cagliari di Gigi Riva, La Lazio di Chinaglia sotto un acquazzone senza precedenti che ...Caciagli resta e resterà per sempre figura mitica ed amatissima. Il paradosso è che un allenatore della sua caratura ... guidò la Spal – ovviamente non più di Mazza – a due consecutive ed esaltanti ...