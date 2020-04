Crolla il petrolio, prezzo in negativo per il Wti. Piazza Affari piatta, risale lo spread (Di martedì 21 aprile 2020) Borsa 20 aprile 2020, crollo del petrolio: Wti in negativo. risale lo spread. MILANO – Borsa 20 aprile 2020. E’ stata una seduta tragica per il petrolio che ha chiuso in negativo con una flessione quasi vicina al 95%. In particolare Wti ha chiuso in negativo a meno 37,63 dollari al barile con il calo vicino al 305%. Si tratti di numeri ai minimi dovuti alla crisi da coronavirus che ha abbattuto la domanda di energia penalizzando il prezzo del petrolio. Ha tenuto meglio, invece, il Brent che ha perso solo il 7% a 26,23 dollari al barile. Una diminuzione, comunque, che ha reso inutile il piano da parte dell’Opec che ha deciso di tagliare la produzione per cercare di riequilibrare il mercato. La giornata della Borsa Il crollo del petrolio non ha aiutato gli indici americani. Wall Street aveva chiuso settimana scorsa in positivo ma questa ha aperto in negativo. ... Leggi su newsmondo Crolla il prezzo del petrolio - un disastro epocale. Putin e coronavirus - gli errori che possono rovinarci

