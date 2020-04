Coronavirus in Toscana: 30 morti, oggi 20 aprile. E 135 nuovi contagi. Più di 105mila i test eseguiti (Di lunedì 20 aprile 2020) In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564 Leggi su firenzepost DIRETTA CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE/ Bollettino coronavirus Toscana +30 morti

Coronavirus : azzeramento contagi in Toscana non prima di fine maggio

Coronavirus - Rossi : «Da oggi obbligo mascherine in Toscana. Le distribuiamo gratis». Le modalità

