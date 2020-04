SONO CRISTIANO, RESTO A CASA! (Di domenica 19 aprile 2020) Anche per un non credente vedere le chiese chiuse sicuramente sarà un qualcosa di strano. Infatti, Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha decretato la sospensione su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Ma alcuni fedeli non ci stanno e hanno iniziato a fare delle lamentele, e per questo, qualche parroco ha fatto una "strappo alla regola" che poi, come abbiamo notato nei vari servizi giornalistici, qualche prete ne ha pagato (...) - Religione / Religione, Cristianesimo, Bibbia, Vangelo, Coronavirus Leggi su feedproxy.google SONO CRISTIANO - RESTO A CASA!

Coronavirus - lutto per Cristiano Malgioglio : “Sono addolorato”

SONO CRISTIANO - RESTO A CASA! (Di domenica 19 aprile 2020) Anche per un non credente vedere le chiese chiuse sicuramente sarà un qualcosa di strano. Infatti, Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha decretato la sospensione su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Ma alcuni fedeli non ci stanno e hanno iniziato a fare delle lamentele, e per questo, qualche parroco ha fatto una "strappo alla regola" che poi, come abbiamo notato nei vari servizi giornalistici, qualche prete ne ha pagato (...) - Religione / Religione, Cristianesimo, Bibbia, Vangelo, Coronavirus

SkySport : L'Atletico è la sua 'vittima' preferita Ma sono 12 le squadre mai battute da Ronaldo in carriera Le ricordi? ?… - precioustomline : RT @phoebeontw: ma possibile che qualsiasi cosa faccia quel cristiano non vi va mai bene? ma che rottura di coglioni veramente,io sono scio… - phoebeontw : ma possibile che qualsiasi cosa faccia quel cristiano non vi va mai bene? ma che rottura di coglioni veramente,io s… - texuiller : @nonelarena @crocerossa @Cristiano @Fedez @mafaldina88 @VioBebe @delpieroale @gianluigibuffon @javierzanetti @lxznr… - CussArte : @nonelarena @crocerossa @Cristiano @Fedez @mafaldina88 @VioBebe @delpieroale @gianluigibuffon @javierzanetti @lxznr… -

Ultime Notizie dalla rete : SONO CRISTIANO SONO CRISTIANO, RESTO A CASA! AgoraVox Italia Juve, Pjanic scalda i motori e torna in Italia: “Back to the business”

Gli altri Dopo Pjanic, i bianconeri pronti allo sbarco in Italia sono Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo che attualmente sono in Brasile. Oltre a loro anche Khedira, Cristiano Ronaldo, Szczesny e ...

La famiglia De André in quarantena a Portobello di Gallura

Che la Sardegna sia la sua seconda casa è risaputo da tempo. Ma che Cristiano De André stia passando anche la quarantena nella casa che tanto ama a Portobello di Gallura, località balneare nel comune ...

Gli altri Dopo Pjanic, i bianconeri pronti allo sbarco in Italia sono Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo che attualmente sono in Brasile. Oltre a loro anche Khedira, Cristiano Ronaldo, Szczesny e ...Che la Sardegna sia la sua seconda casa è risaputo da tempo. Ma che Cristiano De André stia passando anche la quarantena nella casa che tanto ama a Portobello di Gallura, località balneare nel comune ...