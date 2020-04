Proposte concrete per la scuola da mettere in campo subito (Di domenica 19 aprile 2020) Non si può continuare ad andare a tentoni, sulla prossima stagione della scuola italiana. E meno che mai a rimorchio.Dobbiamo capire come riaprire le scuole dopo l’estate. E come arrivarci vivi a settembre, soprattutto i papà e le mamme che hanno figli da accudire e un rientro al lavoro che preme.Innanzitutto distinguiamo due legittime, importanti, ma distinte funzioni della scuola: quella propriamente educativa, che riguarda tutti dal primo mese di asilo nido, fino all’ultimo anno del liceo, e la funzione non meno strategica di custodia, cura, contenimento che riguarda i bambini più piccoli ed è indispensabile per conciliare genitorialità e lavoro.Partiamo dalla seconda funzione che, scadute ferie, permessi e altre poche risorse a disposizione getta nella disperazione troppe famiglie e che riguarda fortemente la fascia di ... Leggi su huffingtonpost Cartaginese : agricoltura - ecco proposte concrete

Emergenza Coronavirus - Salvini : “Al governo servono proposte concrete” (Di domenica 19 aprile 2020) Non si può continuare ad andare a tentoni, sulla prossima stagione dellaitaliana. E meno che mai a rimorchio.Dobbiamo capire come riaprire le scuole dopo l’estate. E come arrivarci vivi a settembre, soprattutto i papà e le mamme che hanno figli da accudire e un rientro al lavoro che preme.Innanzitutto distinguiamo due legittime, importanti, ma distinte funzioni della: quella propriamente educativa, che riguarda tutti dal primo mese di asilo nido, fino all’ultimo anno del liceo, e la funzione non meno strategica di custodia, cura, contenimento che riguarda i bambini più piccoli ed è indispensabile per conciliare genitorialità e lavoro.Partiamo dalla seconda funzione che, scadute ferie, permessi e altre poche risorse a disposizione getta nella disperazione troppe famiglie e che riguarda fortemente la fascia di ...

berlusconi : Il Decreto liquidità così non va. Ecco le nostre proposte, quelle che a noi appaiono come delle concrete soluzioni… - LuigiBrugnaro : Tutti insieme come sindaci della @CMVenezia abbiamo inviato a @GiuseppeConteIT un documento trasversale con 16 prop… - dellorco85 : Una categoria che ha ricevuto la maggior mazzata da lockdown è quella della musica e dell'intrattenimento. Non VIP,… - HuffPostItalia : Proposte concrete per la scuola da mettere in campo subito - Elisabe94838092 : RT @zucconideputato: ?? Se vogliamo far ripartire il #Turismo, volano della nostra economia, dobbiamo cominciare da #proposte concrete ?? @N… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposte concrete Terzo settore ed emergenza Covid, 5 proposte concrete per non disperdere un capitale umano e professionale PharmaStar Proposte concrete per la scuola da mettere in campo subito

Ma non andiamo da nessuna parte se non sappiamo come avviene realmente, concretamente il lavoro online da casa degli studenti ... Sento già, potrei elencarle, le veementi obiezioni a tutte e ciascuna ...

"Un assegno per ogni figlio fino ai 14 anni": la proposta della ministra Bonetti

È la proposta della ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti ... voucher baby sitter ma anche creazione di una rete che coinvolga terzo settore, volontariato, comuni per aiutare ...

Ma non andiamo da nessuna parte se non sappiamo come avviene realmente, concretamente il lavoro online da casa degli studenti ... Sento già, potrei elencarle, le veementi obiezioni a tutte e ciascuna ...È la proposta della ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti ... voucher baby sitter ma anche creazione di una rete che coinvolga terzo settore, volontariato, comuni per aiutare ...