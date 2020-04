Milano | uccide la compagna con un colpo di fucile alla testa “Convivenza forzata | la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) È stata uccisa con undia pompadal compagno. Poi l’uomo, Antonio Vena, di 47 anni, si è presentato intorno alle due di questa nottecaserma dei carabinieri di Cassano d’Adda e ha confessato dicendo: “L’ho uccisa”. È successo ad Albignano, un paesino alle porte di Trucazzano, in provincia di, dove viveva la vittima, Alessandra Cità, di 47 anni. Da circa due settimane lo ospitava a casa sua: secondo quanto riferito all’Ansa da fonti giudiziarie, la donna voleva interrompere la relazione, ma aveva deciso comunque di ospitarlo a casa per via delle norme sul contenimento dall’emergenza Coronavirus. Gli inquirenti parlando di una “convivenza“. L’uomo, una guardia venatoria, lavorava infatti a Bressanone, in provincia di Bolzano, e prima dell’inizio ...