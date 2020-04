Giuseppe Conte: "L'UE deve usare tutta la sua potenza di fuoco" (Di domenica 19 aprile 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a sollecitare la Germania e l'intera UE sul delicato tema dei coronabond e lo fa con un'intervista che sarà pubblicata domani sul quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung. Conte, ribadendo quanto ammesso nei giorni scorsi dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, ha precisato al quotidiano che l'Italia è stata lasciata sola nella prima fase di emergenza legata all'epidemia di coronavirus COVID-19:È indiscutibile: l'Italia è stata lasciata sola. Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome dell'Unione europea, nell'Europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto. COVID-19, Von der Leyen: "La UE deve scusarsi con l'Italia" - VIDEO La presidente della Commissione Europea ammette che molti Paesi UE hanno abbandonato ... Leggi su blogo Giorgia Meloni replica a Giuseppe Conte : “Non è tempo di polemiche”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte chiama Ursula von der Leyen

