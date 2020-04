Fake news: messaggio Whatsapp con un ‘Programma riaperture fase 1-2-3’ dell’Ansa (Di domenica 19 aprile 2020) Falso messaggio Whatsapp con un “Programma riaperture sullo Sviluppo fase 1-2-3” dell’ANSA che ha denunciato la falsa notizia. Arriva l’allerta della Polizia Postale sui falsi messaggi Whatsapp. A segnalarlo sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” che con un post e lo screenshot della falsa immagine ANSA, ha voluto comunicare quanto segue: «Sta circolando sulle piattaforme social e in particolare su Whatsapp una Fake news della Agenzia giornalistica ANSA, secondo la quale sarebbe stata calendarizzata la riapertura delle attività post covid19. La Fake news è particolarmente grave in quanto, per avvalorare la notizia, utilizza il logo dell’Agenzia al fine di confondere inevitabilmente l’utente sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione. Si invitano tutti ... Leggi su 2anews “Corrono sul ponte sullo Stretto di Messina”/ Fake news ma la gente ci casca...

CORONAVIRUS E 5G : LA BUFALA SUL CONTAGIO/ "Ecco da dove nasce la fake news"

