Donna nuda si sdraia sul cofano di un’auto dei carabinieri: portata via in ambulanza (Di domenica 19 aprile 2020) Una Donna è uscita in strada praticamente nuda e si è sdraiata sul cofano di una gazzella dei carabinieri. È quanto successo nel tardo pomeriggio del 18 aprile in via Trebbia a Borgotrebbia, in provincia di Piacenza: la scena è stata immortalata dai residenti che hanno assistito attoniti dalle finestre di casa.e poi l’hanno condivisa sui social. La Donna, in evidente stato confusionale e forse sotto l’effetto di alcol o droghe, è stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri finché ha visto l’auto dei carabinieri e vi si è sdraiata sopra. I militari hanno chiamato il 118 e la Donna, dopo aver aggredito sia i carabinieri che gli operatori sanitari accorsi, è stata portata via in ambulanza per accertamenti. La sua posizione è al vaglio. Voglio sapere che è successo ... Leggi su ilfattoquotidiano Berlusconi pubblica una foto sui social - alle sue spalle spunta una donna nuda

