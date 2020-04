A lezione di tattica con De Zerbi

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di Lettura: 5 minuti Si chiamano Webinar e in questi tempi di isolamento forzato in tanti ne hanno sentito parlare: sono, semplicemente, dei seminari interattivi tenuti su internet. Lezioni virtuali, come quelle che i ragazzi hanno imparato a seguire su piattaforme come Zoom. Stessa soluzione adottata dall’Aiac, l’associazione allenatori, che sul sito MyAiac.it ha prodotto un tesoro. Le videolezioni con allenatori e preparatori – i webinar appunto – sono rivolte ai colleghi dilettanti e giovanili, ma sono fruibili da chiunque si iscriva. L’ispirazione è quanto del calcio di alto livello può essere riportato nel calcio di base o a livello giovanile. Renzo Ulivieri, presidente dell’Aiac, fa da nume tutelare, a volte sottolineando certi concetti, altre per riportare un suo prezioso ricordo. Uno dei webinar di cui nella ...