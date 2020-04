Portano la figlia di 8 anni a un controllo post-trapianto ma vengono multa di 533 euro (Di sabato 18 aprile 2020) Portano la figlia di 8 anni a un controllo post-trapianto ma vengono multati dalla Polizia stradale sull’Aurelia prima di Livorno per aver contravvenuto alle disposizioni sulle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La sanzione è di 533 euro. E’ successo a una famiglia di Grosseto che era in viaggio per una visita di controllo prevista all’ospedale Santa Chiara di Pisa.La bimba aveva avuto un trapianto di midollo osseo, dovuto ad una leucemia mieloide acuta, l’estate scorsa. “Ricorreremo in giudizio - ha detto il legale della famiglia, avvocato Simone Falconi portando alla luce la vicenda - Non c’erano requisiti per elevare questo verbale e perciò presenterò ricorso nelle sedi giudiziarie competenti. Parlerò anche coi questori di Grosseto e Livorno e col prefetto di Grosseto per metterli al ... Leggi su huffingtonpost Portano la figlia in ospedale per un controllo post trapianto : multa di 533 euro

Portano la figlia a un controllo medico post trapianto : multati di 533 euro (Di sabato 18 aprile 2020)ladi 8a un-trapianto mati dalla Polizia stradale sull’Aurelia prima di Livorno per aver contravvenuto alle disposizioni sulle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La sanzione è di 533. E’ successo a una famiglia di Grosseto che era in viaggio per una visita diprevista all’ospedale Santa Chiara di Pisa.La bimba aveva avuto un trapianto di midollo osseo, dovuto ad una leucemia mieloide acuta, l’estate scorsa. “Ricorreremo in giudizio - ha detto il legale della famiglia, avvocato Simone Falconi portando alla luce la vicenda - Non c’erano requisiti per elevare questo verbale e perciò presenterò ricorso nelle sedi giudiziarie competenti. Parlerò anche coi questori di Grosseto e Livorno e col prefetto di Grosseto per metterli al ...

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Multati mentre portano la figlia per un controllo importante all’ospedale di #Pisa: “Non hanno voluto se… - Enki2270 : RT @SandraM_Tcon0: Neppure la Stasi. Voi non state bene. - giatav : RT @SandraM_Tcon0: Neppure la Stasi. Voi non state bene. - Le_Baron__Rouge : RT @SandraM_Tcon0: Neppure la Stasi. Voi non state bene. - Daniela19633 : RT @SandraM_Tcon0: Neppure la Stasi. Voi non state bene. -