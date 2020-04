Ospedale Fucito | la nota che fa chiarezza su contagi e prevenzione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – È stato reso noto oggi al sindaco del Comune di Mercato San Severino e al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Vincenzo d’Amato il risultato dei tamponi effettuati sul personale sanitario in servizio presso l’. Si tratta di 288 tamponi di cui si è conosciuto l’esito per 257 (si resta in attesa del referto per altri 31). Dei 257 tamponi, sette sono risultati positivi al Covid 19 di cui quattro nel reparto di chirurgia, due al pronto soccorso e uno al reparto di urologia. Ladel direttore del presidio Luigi Memoli fa anche sapere le misure che sono state attuate per contenere il rischio dio. Per quanto attiene il paziente risultato positivo nel reparto di chirurgia si è proceduto a trasferire il paziente alla pneumologia ...