Nomine | effetto domino sull' intelligence

(Di sabato 18 aprile 2020) La nomina del generale Luciano Carta alla presidenza del colosso militare-industriale Leonardo (ex Finmeccanica) libera la posizione di capo dell’AISE, il servizio segreto estero, una posizione ambita e strategica nella fase 2, ai tempi della pandemia da coronavirus.Essa dovrà andare di pari passo a una complessiva rimodulazione del concetto di sicurezza nazionale in cui la minaccia biologica (con le sue ricadute disastrose’economia ea tenuta sociale istituzionale del Paese) dovrà essere riposizionata al primo posto. Anche perché la pandemia in corso non solo continuerà ma potrebbe essere la prima di una serie. Secondo Bill Gates in un’intervista al Financial Times del 9 aprile 2020, le pandemie potrebbero ripetersi ciclicamente, ogni venti anni, ed è quindi necessario che gli Stati si preparino adeguatamente per evitare i ...