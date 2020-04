Napoli, sequestrate 116mila mascherine con falso marchio: nei guai due cinesi (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha individuato e sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra l’area est di Napoli e il quartiere Poggioreale, 116.000 mascherine con falso marchio CE, pronte per essere messe in vendita. In particolare, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, al termine di un pedinamento, hanno individuato, all’interno del parcheggio di un centro commerciale in via Gianturco, un 39enne di nazionalità cinese mentre scaricava dal proprio furgone numerosi cartoni contenenti mascherine chirurgiche, sulle cui confezioni vi era apposto il marchio “CE”. A questo punto i Baschi Verdi hanno chiesto di mostrare il certificato di ... Leggi su anteprima24 Decine di pastiere sequestrate a Napoli dalla Guardia di Finanza : andranno in beneficienza

Napoli - sequestrate 170mila mascherine di origine e provenienza cinese (VIDEO)

Coronavirus - 10mila mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza e donate all'ospedale Cotugno di Napoli (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, nell’ambito dei servizi di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, ha individuato e sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra l’area est die il quartiere Poggioreale, 116.000conCE, pronte per essere messe in vendita. In particolare, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, al termine di un pedinamento, hanno individuato, all’interno del parcheggio di un centro commerciale in via Gianturco, un 39enne di nazionalità cinese mentre scaricava dal proprio furgone numerosi cartoni contenentichirurgiche, sulle cui confezioni vi era apposto il“CE”. A questo punto i Baschi Verdi hanno chiesto di mostrare il certificato di ...

rep_napoli : Coronavirus, sequestrate a Napoli 116mila mascherine non conformi [aggiornamento delle 10:28] - ottopagine : Napoli: sequestrate 116mila mascherine non conformi #Napoli - Primapressit : Napoli: sequestrate 116 mila mascherine chirurgiche e ffp2 non conformi pronte per la vendita. Denunciati 2 cittadi… - RedazioneTvcity : Napoli, sequestrate 116.000 mascherine non conformi pronte alla vendita - VIDEO - - teleischia : NAPOLI. GUARDIA DI FINANZA, SEQUESTRATE 116.000 MASCHERINE CON FALSO MARCHIO CE -