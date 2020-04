Ma il calcio non conosce la controra? È il momento di stare fermi (Di sabato 18 aprile 2020) La controra. Un termine, una abitudine tipicamente meridionale derivata dalla siesta spagnola. Il riposo, l’interruzione delle attività per evitare, in estate, il caldo, il sole che arriva dopo mezzogiorno e che rende faticosa qualunque attività. Una sosta anche per capire cosa fare, quali appuntamenti prendere al ritorno del fresco. Rimanere all’ombra, riparati, fermi in sostanza fino al pomeriggio. Un termine che mi sono sempre sentito ripetere dai miei genitori in campagna, a Baselice, in provincia di Benevento, dove andavamo a trascorrere l’estate: i figli dei “signori” nella controra non escono, non vanno al bar, non vanno a giocare, non fanno cose! Scuri appannati in casa per difendersi dal caldo e attesa del fresco. Per poi riprendere alle 16, alle 17 le consuetudini, i giochi, gli incontri. Mi sono messo oggi a fumare, come al solito, ... Leggi su ilnapolista Vigorito : «Il calcio deve ridurre le diseguaglianze. Giocare con le Nike o scalzi non è la stessa cosa»

Ma non faccio previsioni sul quando, perche' ora non e' possibile farlo, visto che i tempi li detta il coronavirus". Ancora sul tema, Sibilia aggiunge a Radio 24: "Mi rendo conto che il calcio ...

L'annata è stata piena di difficoltà, non ci aspettavamo di esser cosi distanti dal primato, fin qui il bilancio è negativo" Infine, Stefano Manzo cerca un raggio di luce in questo momento cosi oscuro ...

