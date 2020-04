Lorenzo Dalla Porta | Moto2 | “Pronto ad un anno di apprendistato I voli saranno un

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020)negli ultimi mesi ha vissuto un mix di emozioni davvero particolare. Il 27 ottobre si è laureato campione del mondo della Moto3 nel Gran Premio di Phillip Island rindo in alto l’Italia nella classe più leggera dopo ben 15 anni. Da li a poche settimane ha iniziato la sua nuova avventura ine, di conseguenza, ha vissuto l’esordio nella nuova categoria con il Gran Premio del Qatar dell’8 marzo (concluso in ventiquattresima posizione). Da quel momento, purtroppo, moto e pista sono passate in secondo piano, dato che il mondo intero è stato funestatopandemia di coronavirus. Il pilota toscano, quindi, è stato costretto a fare ritorno a casa con molto tempo per riflettere sui quesiti che gli aveva proposto il primo appuntamento stagionale. Momento ideale per una chiacchierata con il nuovocolori del team ...