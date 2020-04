Le ricette della dottoressa De Conno: i biscotti secchi (VIDEO) (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Secondo appuntamento della rubrica di Anteprima24 con i consigli della dottoressa Barbara De Conno, biologa e nutrizionista, che, dopo la preparazione dei biscotti al burro di arachidi, ha prepara dei biscotti secchi dall’alto valore nutrizionale, utili per diversi momenti della giornata. Un nuovo consiglio della dottoressa beneventana, una mano tesa nei confronti di chi vuole essere attento alla linea senza, però, doversi privare del buon cibo. Questi gli ingredienti per la realizzazione dei biscotti secchi: – 250 g farina – 100 g latte (a scelta sia animale che vegetale) – mezza bustina di lievito per dolci – opzionale una bustina di vanillina – un pizzico di sale – 40 g di olio di semi (o olio d’oliva, ma metterne di meno che ha un sapore più forte) – 40g di zucchero ... Leggi su anteprima24 Le ricette della dottoressa De Conno : i biscotti al burro d’arachidi (VIDEO)

Coronavirus - sarà una Pasqua atipica : oltre metà della famiglie senza uova di cioccolato - è boom di dolci fatti in casa con le ricette della tradizione

Dal ciorchiello a sportelle (o Cudduraci) e cerimito - le ricette delle delizie tipiche della Domenica delle Palme (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Secondo appuntamentorubrica di Anteprima24 con i consigliBarbara De, biologa e nutrizionista, che, dopo la preparazione deial burro di arachidi, ha prepara deidall’alto valore nutrizionale, utili per diversi momentigiornata. Un nuovo consigliobeneventana, una mano tesa nei confronti di chi vuole essere attento alla linea senza, però, doversi privare del buon cibo. Questi gli ingredienti per la realizzazione dei: – 250 g farina – 100 g latte (a scelta sia animale che vegetale) – mezza bustina di lievito per dolci – opzionale una bustina di vanillina – un pizzico di sale – 40 g di olio di semi (o olio d’oliva, ma metterne di meno che ha un sapore più forte) – 40g di zucchero ...

LunaMoltedo : RT @ytali_: Proseguono le nostre '#ricette anticrisi', per sperimentare qualcosa di nuovo in #cucina: oggi è la volta della zuppa di cipoll… - applelally : @chiarishka Maria Chiara se prima della fine della quarantena dovessi finire a comprare un forno dopo dieci anni di… - 1973Gian : @MarinaMicozzi Trasformata in tua nonna? Immagino come saranno buoni i piatti che cucini. Le ricette della nonna va… - laragnatelanews : Webinar della settimana: video, ricette e corsi gratuiti per tutti - evyna : Webinar della settimana: video, ricette e corsi gratuiti per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : ricette della Dalla zona rossa le ricette della tradizione in streaming video OrvietoNews.it Food Talent per bambini e ragazzi, proclamazione dei vincitori in diretta su Facebook

dando vita ad un’emozionante carrellata di video-ricette pubblicata sui canali social del Comune fino al 13 aprile, termine ultimo della gara virtuale. “I ragazzi e il loro travolgente entusiasmo ci ...

Coronavirus, De Luca: "Fuori dall'emergenza a metà maggio"

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto fare il punto della situazione Covid ... Si è parlato di fase 2: tutti quelli che erano scomparsi per ignavia ora ci inondano di proposte, ...

dando vita ad un’emozionante carrellata di video-ricette pubblicata sui canali social del Comune fino al 13 aprile, termine ultimo della gara virtuale. “I ragazzi e il loro travolgente entusiasmo ci ...Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto fare il punto della situazione Covid ... Si è parlato di fase 2: tutti quelli che erano scomparsi per ignavia ora ci inondano di proposte, ...