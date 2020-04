Lamberto Dini: "La mia quarantena in Costa Rica. Partito per il compleanno, non riesco a tornare" (Di sabato 18 aprile 2020) Aveva deciso di festeggiare il suo 89esimo compleanno in Costa Rica. Compiuti gli anni, fatta la festa, non è riuscito più a tornare in Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Protagonista di questa vicenda è Lamberto Dini, ex premier e più volte ministro. Pur nell’impossibilità di tornare, segue le vicende del suo Paese. E sull’operato di Conte dice: “Non ha alternative”.In Costa Rica la situazione complessa come in Italia e l’ex direttore generale della Banca d’Italia ammette di sentirsi un privilegiato. Sentito dalla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da Pecora’ Sono a casa con mia moglie, una casa grande, qui poi si può viaggiare, il Paese non è chiuso, ci sono solo precauzioni da seguire, qui siamo tranquilli. Qui hanno chiuso molto presto gli aeroporti e i contagi sono ... Leggi su huffingtonpost LAMBERTO DINI BLOCCATO IN COSTA RICA/ Coronavirus - "non riesco a tornare in Italia"

