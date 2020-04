La "fase 2" per il lavoro in Toscana: regole di sicurezza più rigide per tutte le aziende (Di sabato 18 aprile 2020) La Regione Toscana si prepara alla riapertura delle attività che verrà decisa dal governo, alzando l’asticella delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro per ridurre il rischio di contagi. E, con una lettera, chiede al presidente del Consiglio di far presto per permettere al settore più vocato all’export di ripartire immediatamente ed evitare che l’economia Toscana rischi una recessione da cui non si possa più risollevare. Le nuove raccomandazioni e prescrizioni, contenute nell’ordinanza del Presidente della Regione firmata oggi, la n. 38, riguardano sia le attività già aperte (esclusi ambienti sanitari, cantieri ed aziende dei servizi pubblici locali, per cui vale il protocollo condiviso il 14 marzo) sia le attività che dovranno riaprire. Si applicano anche a tutte quelle imprese che nel ... Leggi su iltirreno.gelocal Ottomila aziende in Toscana già aperte dai prefetti. E Rossi accelera la "fase 2" - ma ci sono 6 nodi da sciogliere

Lavorare pancia a terra per far ripartire il Paese, senza abbassare però la guardia contro il Coronavirus. L'obiettivo è sfornare a inizio settimana prossima, questa la previsione più ottimistica, un ...

Già ieri in tarda serata il premier era intervenuto su Facebook sulla Fase 2. Nella cabina di regia “anche i rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno” del governo di “un ...

