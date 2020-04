Grosseto: «Multati dalla Polizia per aver portato mia figlia a un controllo post trapianto» (Di sabato 18 aprile 2020) Grosseto. Una coppia di genitori, che era in viaggio con la figlia di 8 anni per una visita di controllo all’ospedale Santa Chiara di Pisa, è stata fermata da una pattuglia di Polizia ed è stata multata. Mamma e papà hanno denunciato di essere stati sanzionati soltanto per aver portato la propria bambina ad un controllo post-trapianto. La famiglia bloccata sull’Aurelia prima di Livorno avrebbe contravvenuto, a detta degli agenti, alle disposizioni sulle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. «Ci hanno fatto una sanzione da 533 euro. Ma io sono in cassintegrazione e quei soldi li prendo in un mese», ha dichiarato il padre. Grosseto: «Multati dalla Polizia per aver portato mia figlia a un controllo post trapianto» La famiglia di Grosseto stava raggiungendo l’ospedale Santa Chiara ... Leggi su urbanpost (Di sabato 18 aprile 2020). Una coppia di genitori, che era in viaggio con ladi 8 anni per una visita diall’ospedale Santa Chiara di Pisa, è stata fermata da una pattuglia died è stata multata. Mamma e papà hanno denunciato di essere stati sanzionati soltanto perla propria bambina ad un-trapianto. La famiglia bloccata sull’Aurelia prima di Livorno avrebbe contravvenuto, a detta degli agenti, alle disposizioni sulle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. «Ci hanno fatto una sanzione da 533 euro. Ma io sono in cassintegrazione e quei soldi li prendo in un mese», ha dichiarato il padre.: «permiaa untrapianto» La famiglia distava raggiungendo l’ospedale Santa Chiara ...

