F1, Mondiale virtuale: Charles Leclerc va all’assalto del Gran Premio della Cina (Di sabato 18 aprile 2020) Senza la pandemia del coronavirus, domani avremmo vissuto il Gran Premio di Cina della Formula Uno. Invece, sarà protagonista il Gran Premio virtuale sul tracciato di Shanghai. Certo, non è la stessa cosa, ma in assenza di azione vera e proprio ci gusteremo questa sfida divertente che ci sta facendo compagnia e aiutando a passare con il sorriso queste lunghe giornate chiusi in casa. La tappa di Shanghai (che si correrà domani, domenica 19 aprile, alle ore 19.00) sarà il nuovo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale di videogiochi organizzato da Liberty Media e FIA e si tratterà della terza uscita ufficiale. Vedremo ancora una volta all’opera numerosi piloti veri e propri della Formula Uno, con la sfida tra Charles Leclerc (con la sua Ferrari) e il thailandese Alexander Albon (su Red Bull) che sta dominando la scena e impreziosendo questo ... Leggi su oasport F1 - Mondiale virtuale : domenica il GP della Cina - Charles Leclerc a caccia della seconda vittoria

Bologna, 18 aprile 2020 – Grande successo tra gli appassionati per il Mondiale Virtuale di Formula 1. Senza gare reali, i tifosi si divertono ad ammirare i piloti professionisti cimentarsi con il ...

Il Mondiale di Formula Uno di eSports ha visto la vittoria di Charles Leclerc nell ... quindi toccherà alla gara vera e propria dalle ore 19.00 che si svilupperà sulla distanza di 28 giri sul circuito ...

Bologna, 18 aprile 2020 – Grande successo tra gli appassionati per il Mondiale Virtuale di Formula 1. Senza gare reali, i tifosi si divertono ad ammirare i piloti professionisti cimentarsi con il ...

Il Mondiale di Formula Uno di eSports ha visto la vittoria di Charles Leclerc nell ... quindi toccherà alla gara vera e propria dalle ore 19.00 che si svilupperà sulla distanza di 28 giri sul circuito ...