DAZN Calling – Pepe Reina: “Non riuscivo più a respirare…” – VIDEO (Di sabato 18 aprile 2020) Pepe Reina, portiere dell’Aston Villa, è intervenuto per raccontare il momento negativo vissuto dopo aver contratto il Covid-19 Pepe Reina, portiere dell’Aston Villa, è intervenuto per raccontare il momento negativo vissuto dopo aver contratto il Covid-19. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: «Sì, un test ha confermato i sintomi. Hanno cominciato a manifestarsi intorno al 15 marzo, ma ora è una settimana che sto bene. Sono contento che sia passato, ci siamo lasciati tutto alle spalle. Il tutto sarà durato 20/25 minuti, ma senti la gola più piccola e fai tanta fatica a respirare. Ripeto, per fortuna è durato poco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 DAZN Calling – Giovanni Malagò – VIDEO

DAZN Calling – Fabio Cannavaro : «In Cina le cose stanno tornando alla normalità» – VIDEO

DAZN Calling – Petagna : «Spero di non giocare mai più a porte chiuse» – VIDEO (Di sabato 18 aprile 2020), portiere dell’Aston Villa, è intervenuto per raccontare il momento negativo vissuto dopo aver contratto il Covid-19, portiere dell’Aston Villa, è intervenuto per raccontare il momento negativo vissuto dopo aver contratto il Covid-19. Ecco le sue parole ai microfoni di: «Sì, un test ha confermato i sintomi. Hanno cominciato a manifestarsi intorno al 15 marzo, ma ora è una settimana che sto bene. Sono contento che sia passato, ci siamo lasciati tutto alle spalle. Il tutto sarà durato 20/25 minuti, ma senti la gola più piccola e fai tanta fatica a respirare. Ripeto, per fortuna è durato poco». Leggi su Calcionews24.com

Inter_TV : ??? | PALINSESTO Oggi su #InterTV: ??? 12.00 A Night Not For Everyone ?? Home Edition ??????? 13.30 Inter Calling Ferri… - Inter_TV : ??? | PALINSESTO Oggi su #InterTV: ?? 13.00 Breaking News ??14.00 Inter Is Here - Magazine ???????17.00 Inter Calling F… - Fenopiu : @Inter_TV @Ronaldo @SkySport @DAZN_IT Niente nuova puntata di Inter calling? Vogliamo @AliceRegazzoli e… - zazoomblog : DAZN Calling – Giovanni Malagò – VIDEO - #Calling #Giovanni #Malagò #VIDEO - Italpress : DAZN Calling con Giorgia Villa e Diletta Leotta -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Calling DAZN Calling – Giovanni Malagò – VIDEO Calcio News 24 DAZN Calling – Pepe Reina: “Non riuscivo più a respirare…” – VIDEO

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: «Sì, un test ha confermato i sintomi. Hanno cominciato a manifestarsi intorno al 15 marzo, ma ora è una settimana che sto bene. Sono contento che sia passato, ...

DAZN Calling – Giovanni Malagò – VIDEO

Queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò è il protagonista dell’ultima puntata di DAZN Calling. Il presidente del CONI ha parlato del rinvio dell’Europeo e della Nazionale di Mancini.

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: «Sì, un test ha confermato i sintomi. Hanno cominciato a manifestarsi intorno al 15 marzo, ma ora è una settimana che sto bene. Sono contento che sia passato, ...Queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò è il protagonista dell’ultima puntata di DAZN Calling. Il presidente del CONI ha parlato del rinvio dell’Europeo e della Nazionale di Mancini.