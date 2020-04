Coronavirus, paziente gravissima salvata grazie a un polmone artificiale: il caso a Bari (Di sabato 18 aprile 2020) Al Policlinico di Bari impiantato un Ecmo per l’ossigenazione del sangue e la ripresa della funzione polmonare. La donna positiva al Coronavirus adesso è fuori dalla terapia intensiva. Cinque giorni con un polmone artificiale. grazie all’Ecmo una paziente di 47 anni in gravissime condizioni con polmonite da Covid è tornata a vivere. La donna, che manifestava una gravissima diminuzione dell’ossigeno nel sangue, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Bari, è stata sottoposta all’Extra Corporeal Membrane Oxygenation (Ossigenazione extracorporea a membrana) che le ha consentito graduale ripresa della funzione polmonare. Il sistema ECMO è composto da una pompa, un ossigenatore e un riscaldatore di sangue, la tecnica di circolazione extracorporea viene effettuata mediante l’incannulazione di vene centrali, ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Remuzzi : “Il paziente 0 potrebbe anche essere il numero 300”

Coronavirus - lo sfogo della moglie di un paziente positivo : “Protocolli inutili”

Un bambino di 12 anni ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari è stato sottoposto a tampone, nonostante presentasse sintomi atipici, ed è risultato positivo al Covid19.

Coronavirur, Due nuovi contagi a Villapiana e San Marco Argentano, entrambi collegati al caso Torano

VILLAPIANA (COSENZA) – Arriva il primo caso di contagio da Covid-19 a Villapiana. Secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale si tratta di una paziente dimessa lo scorso 5 aprile dalla Rsa ...

