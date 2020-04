Beckham: «Messi unico, Cristiano Ronaldo non è al suo livello» (Di sabato 18 aprile 2020) David Beckham incorona Lionel Messi a discapito dell’ex Manchester United Cristiano Ronaldo: l’investitura dell’inglese David Beckham ne è convinto: Lionel Messi è il miglior calciatore al mondo. Il fuoriclasse inglese ha ammesso di preferire l’argentino a Cristiano Ronaldo nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Telam. «Messi è unico, non c’è nessun altro come lui. Cristiano Ronaldo non è al suo livello. C’è Messi, poi c’è Ronaldo e poi tutti gli altri calciatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio - da Beckham a Messi : quando il tatuaggio racconta la storia di un campione

