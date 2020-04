Venerdì 17 in un anno bisestile con la pandemia, crediamo alla sfortuna? (Di venerdì 17 aprile 2020) Chi ci ha sempre creduto adesso dice di avere le prove. Venerdì 17 e l’anno bisestile portano sfortuna. La prova? Siamo nel mezzo di una pandemia, non basta? Effettivamente no, visto che la malattia si chiama Covid-19, non 20, quindi non è l’anno a portare male, ed è cominciata ben prima di questo venerdì. Difficile però non cedere alla tentazione di dare la colpa a giorno e anno, che davvero non ne hanno. Leggi su vanityfair Venerdì 17 di un anno bisestile (e in piena emergenza coronavirus) : perché si crede che questo giorno “porti sfortuna”

Venerdì 17 - eptacaidecafobia - anno bisestile e virus/ Giorno più sfigato di sempre?

A San Marco in Lamis 200 persone sfidano i divieti e vanno alla messa del venerdì santo (Di venerdì 17 aprile 2020) Chi ci ha sempre creduto adesso dice di avere le prove. Venerdì 17 e l’anno bisestile portano sfortuna. La prova? Siamo nel mezzo di una pandemia, non basta? Effettivamente no, visto che la malattia si chiama Covid-19, non 20, quindi non è l’anno a portare male, ed è cominciata ben prima di questo venerdì. Difficile però non cedere alla tentazione di dare la colpa a giorno e anno, che davvero non ne hanno.

stefanoepifani : Io non vorrei inquietarvi, ma oggi è il venerdì 17 di un anno bisestile. - SelvaticoM : @MarlisKaB eventi raro il venerdì che cade il 17 di un anno bisestile - yamabuki_it : RT @MauroMolinaroli: Piacenza è la metafora di una città bombardata: altissimo numero di morti per Covid-19, terremoto, case di riposo in t… - danyS_onMars_ : RT @Masse78: Venerdì 17. Anno bisestile. Con in atto una pandemia mondiale. Per adesso i tre mesi più di merda di sempre. Restiamo a letto… - censore_ : RT @censore_: Non per mettervi ansia ... ma domani è venerdì 17 di un anno bisestile con un asteroide in arrivo durante una pandemia e par… -