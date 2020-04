Uomini e Donne, Giulio Raselli coronavirus: “Siamo stati fortunati” (Di venerdì 17 aprile 2020) Uomini e Donne, Giulio Raselli sulla quarantena coronavirus con Giulia D’Urso: “Siamo stati bravi a farlo subito” Sono una delle coppie che ha fatto più sognare i telespettatori di Uomini e Donne, quella formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due, dopo una scelta all’insegna del romanticismo, sono andati subito a convivere. E adesso, in questo momento di quarantena coronavirus, la coppia fa divertire e sognare i fan, con foto e stories che immortalano i momenti della loro quotidianità. I due chiacchierano spesso con i loro followers e cercano di rispondere alle loro curiosità. Questa volta è toccato a Giulio e, quando un fan ha chiesto come sarebbe andata la quarantena se i due non avessero fatto in tempo ad andare a convivere, l’ex tronista ha risposto: “E’ una cosa a cui ho pensato spesso e devo dire che ... Leggi su lanostratv “Cambia tutto”. Uomini e Donne - l’annuncio arriva da Maria De Filippi. Cosa sta succedendo

- TNannicini : "Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che credono con test… - MichelaMarzano : #Datecivoce perché è vero che le donne ci sono state e ci sono in questa crisi e da sempre lottano, sopportano, spe… - 91lucry2 : RT @uominiedonne: Da lunedì 20 Aprile su Canale 5 torna in onda una nuovissima formula del talent dei sentimenti e @WittyTV ha intervistato…