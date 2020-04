(Di venerdì 17 aprile 2020) L'odissea burocratica di una dipendente di call center in malattia dal 13 marzo: caos e informazioni contraddittorie, non c'è modo di fare il test

repubblica : Torino: 'Io, malata di coronavirus da un mese e dimenticata dall'Asl: mi hanno solo detto 'aspetti che passi' ' - StraNotizie : Torino: 'Io, malata di coronavirus da un mese e dimenticata dall'Asl: mi hanno solo detto 'aspetti che passi' '… - rep_torino : Torino: 'Io, malata di coronavirus da un mese e dimenticata dall'Asl: mi hanno solo detto 'aspetti che passi' ' [ag… - tfabiani2 : RT @rep_torino: Torino, niente tampone per poliziotto in quarantena nonostante la moglie sia malata di coronavirus [aggiornamento delle 19:… - aderenzis1 : Torino: 'Io, malata di coronavirus da un mese e dimenticata dall'Asl: mi hanno solo detto 'aspetti … -

Ultime Notizie dalla rete : Torino malata

La Repubblica

Ma anche bambini in ospedale a causa della malattia o ancora bambini che devono fare i conti con la povertà e che ... Non possiamo e non dobbiamo dimenticare i bambini più fragili, in Italia e nel ...«Non è male che anche qualche prete prenda questa malattia per condividere quello che vivono molte altre persone ... Ad esempio, che se ne va una generazione di preti: quelli che hanno condiviso, con ...