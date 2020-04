Stretta sulle passeggiate col cane. Non si passa per i giardini (Di venerdì 17 aprile 2020) Portare fuori il cane è tra le attività consentite dai decreti del governo sul coronavirus ma a Roma non si può passare nelle aeree verdi, neanche in quelle condominiali. Questo video, girato da un residente nel quartiere di Colli Aniene, periferia est zona Tiburtina, mostra uno dei tanti controlli Leggi su iltempo Il governo decide la stretta sui controlli e le multe. Ma è scontro sulle fabbriche

Anche in Piemonte stretta sulle misure per limitare il contagio

Conte - nuova stretta sulle misure : chiuse tutte le attività commerciali tranne alimentari e farmacie (Di venerdì 17 aprile 2020) Portare fuori ilè tra le attività consentite dai decreti del governo sul coronavirus ma a Roma non si puòre nelle aeree verdi, neanche in quelle condominiali. Questo video, girato da un residente nel quartiere di Colli Aniene, periferia est zona Tiburtina, mostra uno dei tanti controlli

zazoomblog : Stretta sulle passeggiate col cane. Non si passa per i giardini - #Stretta #sulle #passeggiate #cane. - salomone_l : RT @tempoweb: #Roma stretta sulle passeggiate col #cane. Non si passa per i giardini VIDEO ?? - tempoweb : #Roma stretta sulle passeggiate col #cane. Non si passa per i giardini VIDEO ?? - piercapponi2 : @PButtafuoco Ci sarà per sempre vietato di tossire...ma teniamoci stretta almeno la LIBERTÀ DI SCOREGGIARE (ai “giu… - martamacbeal : RT @pepe_guglielmo: A fine febbraio Fontana, con l’appoggio di Salvini e di Libero, voleva la “Lombardia da bere”. A marzo il governatore c… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sulle Stretta sulle passeggiate col cane. Non si passa per i giardini Il Tempo Coronavirus Nebrodi, si indaga sulle RSA di San Marco d’Alunzio

La Procura di Patti indaga sul focolaio coronavirus nelle 2 case di riposo di San Marco d'Alunzio dove ci sono stati 4 morti La Procura di Patti ha aperto un’inchiesta sul focolaio coronavirus a San ...

Il questionario per provare a capire quanti sono davvero i contagiati in Italia

«È entrato/a in stretto contatto con casi accertati di COVID-19 ... i questionari non raccolgono informazioni sulle persone decedute e quindi non saranno usati direttamente per fare questo tipo di ...

La Procura di Patti indaga sul focolaio coronavirus nelle 2 case di riposo di San Marco d'Alunzio dove ci sono stati 4 morti La Procura di Patti ha aperto un’inchiesta sul focolaio coronavirus a San ...«È entrato/a in stretto contatto con casi accertati di COVID-19 ... i questionari non raccolgono informazioni sulle persone decedute e quindi non saranno usati direttamente per fare questo tipo di ...