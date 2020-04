Solo tregua tra Salvini e Berlusconi. L’Europa e il Mes dividono i due leader (Di venerdì 17 aprile 2020) Per ora viene siglata una tregua, ma i rapporti tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi restano gelidi. Le distanze sul Mes e sul ruolo della Ue restano inalterate, con il leader leghista che ancora oggi definisce "pericoloso" lo strumento europeo e l'ex premier che è invece convinto della necessità di farvi ricorso, per le spese sanitarie. Tanto che dal Carroccio il giudizio prima della telefonata "di chiarimento" tra i due, era tranchant: "Il centrodestra è finito, con le parole di Berlusconi sul Mes. Restano tante idee comuni, su molto lavoreremo e voteremo insieme, ma se non siamo d'accordo su questioni dirimenti come la Ue e il Mes, non si può più pensare ad una coalizione".E nella telefonata, resasi necessaria perché "Berlusconi sul Mes è stato malconsigliato", Salvini ha dovuto prendere atto che "le posizioni sono rimaste le ... Leggi su ilfogliettone Covid 19 - lo scienziato Silvestri : «La tregua arriverà in estate - solo allora batteremo il virus»

