Serena Williams cucina vestita da Biancaneve e scherza sulla cerniera che non si chiude

Tennis_Ita : Serena Williams in versione Biancaneve in cucina - TelevisionMalta : ARA: Serena Williams taccetta l-isfida ta' Federer - - SmallcageGG : @gabri771 lista dei licenziati (parte 4): Alexander Jacksic, Deona Purazzo, MJ Jenkins, Josiah Williams, Dorian Mak… - Fatennis_ : ?? Serena Williams vs Roberta Vinci. Us Open 2015 semi final - annamariamoscar : Serena Williams ai fornelli nei panni di Biancaneve scherza sul vestito che non si chiude più -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Williams

LiveTennis.it

La campionessa di tennis Serena Williams ha mandato in visibilio i suoi fan pubblicando un video su TikTok in cui si mostra ai fornelli vestita da Biancaneve, mentre si prepara ad infornare un ...One of the biggest things is to continue breaking barriers. At the same time I don’t like being compared to Serena or Venus. First, I am not at their level yet. I always feel like it’s not fair to the ...