Matteo Salvini risponde alle illazioni del pentastellato Di Battista che "sente odore di inciucio con Draghi". "Il mio dovere oggi è mettere in sicurezza la salute e poi l'economia". Torna a parlare il grillino Di Battista e non manca la risposta di Salvini tirato in causa dal pentastellato. Il leader leghista non si arrabbia neppure, … L'articolo Salvini a Di Battista, Draghi? Mio dovere è la salute, poi l'economia proviene da www.meteoweek.com.

Di Battista: "Mio rientro? Lo decideranno i cittadini"

