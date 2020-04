Pirellone nel mirino dei pm Piovono inchieste da Milano a Brescia Una decina i

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Sembrava tutto finito quando mercoledì i finanzieri sono usciti dalcon un’ingente quantità di documenti acquisiti dalla Regione Lombardia nell’ambito dell’inchiesta sui decessi nelle case di riposo. Invece ieri le fiamme gialle sono tornate a bussare agli uffici della Regione per ulteriori acquisizioni, segno che gli accertamenti sono ben lontani dall’essere finiti. Ore frenetiche in cui le cose per ilsono precipitate sempre più tanto che, quasi in contemporanea, si è aperto un ulteriore fronte da parte della Procura diche ha aperto nove fascicoli d’indagine, per ora a carico di ignoti, in cui si ipotizza l’epidemia colposa e l’omicidio colposo. Sei di questi hanno preso spunto dagli esposti del Codacons, uno di questi riguarda una Rsa, mentre i restanti derivano da esposti di persone ...