Mulholland Drive | Mark Frost | Nato da uno spinoff fallito di Twin Peaks

Mark Frost ricorda la genesi del cult di Mulholland Drive, Nato come uno spinoff di Twin Peaks incentrato sul personaggio di Audrey Horne. Mark Frost ricorda come l'oscuro capolavoro di David Lynch, Mulholland Drive, sia Nato da uno spinoff fallito di Twin Peaks. La serie di culto ha appena celebrato il suo trentesimo anniversario e il co-autore ricorda la lavorazione tempestosa che ha dato vita a prequel, revival e spinoff mancati. Uno di questi è diventato proprio Mulholland Drive. Nel corso di un'intervista a Yahoo Entertainment, Mark Frost ricorda: "Twin Peaks ha avuto tre capitoli nel corso degli ultimi 20 anni: la serie originale ABC, il film prequel Fuoco cammina con me e la serie revival di Showtime. inoltre ho scritto alcuni libri

