Morti Rsa e coronavirus | strage silenziosa Case di riposo “killer” anche

stanzaselvaggia : Apprendo che secondo Salvini se le RSA hanno delle responsabilità la legge dovrà muoversi quando i vecchietti nelle… - Mov5Stelle : Anche davanti a 20mila morti, Salvini continua a spararle grosse, anche davanti alle migliaia di morti in Lombardia… - pfmajorino : Tra i messaggi che ho ricevuto in questo periodo ci sono quelli dalle Case di riposo. Dove gli enti spiegano che Re… - magicaGrmente22 : Coronavirus, in Toscana raddoppiati in una settimana gli anziani morti nelle Rsa - giuseppenon : RT @stanzaselvaggia: Apprendo che secondo Salvini se le RSA hanno delle responsabilità la legge dovrà muoversi quando i vecchietti nelle RS… -

